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الرياضة

بالصور.. لاعبو الخضر يجرون أول حصة تدريبية بسيدي موسى

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. لاعبو الخضر يجرون أول حصة تدريبية بسيدي موسى
الخضر
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أجرى لاعبو الخضر الحصة التدريبية الأولى، بالمركز التقني بسيدي موسى وسط أجواء رائعة. بإشراف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وعرفت الحصة الأولى للكتيبة الوطنية في هذا التربص حضور جميع اللاعبين دون استثناء. بمن فيهم الوافدون الجدد، أبرزهم إبراهيم مازة الذي صنع الحدث.

وجرت التدريبات تحت الأمطار في أجواء شتوية رائعة، تحضيراً لمواجهتي منتخب الطوغو في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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