بالصور.. لاعبو الخضر يجرون الاستعدادات الجدية لمواجهة أنغولا

أجرى لاعبو الخضر الحصة التدريبية، اليوم الجمعة، استعدادا لمباراة أنغولا يوم الأحد القادم ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صور حديثة للاعبي الخضر خلال الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم بـ “بواكي”.

ونشط الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه، الحصة التدريبية وسط أبواب مغلقة، في حين ستفتح الحصة التدريبية يوم الأحد قبل يوم واحد فقط من مواجهة أنغولا.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–