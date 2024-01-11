بالصور.. لاعبو الخضر يجرون ثاني حصة تدريبية ببواكي

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم صورا جميلة لتدريبات لاعبي الخضر في كوت ديفوار استعدادا لمباريات كأس أمم إفريقيا.

وقالت الفاف، اليوم الخميس، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أن القائد رياض محرز و رفقائه أجروا ثاني حصة تدريبية ببواكي الإيفوارية .

كما جرت الحصة التدريبية وسط أجواء رائعة و معنويات مرتفعة وحضور جميع اللاعبين بما فيهم العائدين من الإصابة.

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