بالصور.. لاعبو الخضر يحققون حلم أطفال جمعية كافل اليتيم

إستقبل عشية أمس الأربعاء، لاعبي المنتخب الوطني المحلي، أطفال جمعية كافل اليتيم البليدة،بالمركز التقني سيدي موسى.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد قام لاعبو المنتخب المحلي، بخلق أجواء لطيفة للترويح عن الأطفال.

حيث ظهر لاعبو الخضر أبرزهم لعريبي، مزيان، شيتة، شعال رفقة الأطفال، وقاموا بتحيتهم، وداعبو رفقتهم الكرة في الملعب.

للإشارة، تُعد هذه الخرجات، من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، باستقبال الأطفال المرضى واليتامى والمعوقين والقيام بالأعمال الخيرية لصالحهم تقليدا تحرص عليه الفاف في كل مناسبة.