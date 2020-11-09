بالصور.. لاعبو الخضر يحلون بالجزائر تحسبا لمواجهة زيمبابوي

حلّ لاعبو المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، بالجزائر قصد الدخول في التربص التحضيري الذي يسبق مواجهتي زيمبابوي.

وحط لاعبو المنتخب الوطني بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، وعلى رأسهم رياض محرز، قديورة، بن رحمة، بلعمري، بن ناصر، وديلور.

واتجه أشبال بلماضي، مباشرة إلى المركز التقني بسيدي موسى، للإلتحاق بالناخب الوطني جمال بلماضي، والحارس عز الدين دوخة، اللذين كانا أول الوافدين إلى الجزائر، أمس الأحد.

وسيخوض لاعبو المنتخب الوطني تربص مصغر بسيدي، موسى تحسبا لمباراة الذهاب من تصفيات أمم إفريقيا، أمام المنتخب الزيمبابوي، المقرر هذا الخميبس 12 نوفمبر، بملعب “5 جويلية”، تليها مباراة العودة بزيمبابوي، يوم 16 نوفمبر الجاري.