بالصور.. لاعبو الخضر يحلون بالجزائر تحسبا لمواجهة زيمبابوي

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. لاعبو الخضر يحلون بالجزائر تحسبا لمواجهة زيمبابوي
بقلم كريم تيغرمت

حلّ لاعبو المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، بالجزائر قصد الدخول في التربص التحضيري الذي يسبق مواجهتي زيمبابوي.

وحط لاعبو المنتخب الوطني بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة، وعلى رأسهم رياض محرز، قديورة، بن رحمة، بلعمري، بن ناصر، وديلور.

واتجه أشبال بلماضي، مباشرة إلى المركز التقني بسيدي موسى، للإلتحاق بالناخب الوطني جمال بلماضي، والحارس عز الدين دوخة، اللذين كانا أول الوافدين إلى الجزائر، أمس الأحد.

وسيخوض لاعبو المنتخب الوطني تربص مصغر بسيدي، موسى تحسبا لمباراة الذهاب من تصفيات أمم إفريقيا، أمام المنتخب الزيمبابوي، المقرر هذا الخميبس 12 نوفمبر، بملعب “5 جويلية”، تليها مباراة العودة بزيمبابوي، يوم 16 نوفمبر الجاري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=918069

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com