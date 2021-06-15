بالصور.. لاعبو الخضر يختارون هذه الوجهات لقضاء العطلة الصيفية

مباشرة بعد نهاية التربص التحضيري الذي أجراه المنتخب الوطني بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، والذي خاض فيه رفقاء رياض محرز ثلاث مباريات ودية أمام كل من موريتانيا، مالي وتونس، توجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي إلى مختلف الشواطئ بمختلف دول العالم لإغتنام فرصة نهاية الدوريات الأوروبية وقضاء العطلة الصيفية.

وخطف نجم مانشستر سيتي رياض محرز الأضواء، بجزيرة ميكونوس اليونانية أين تنقل مع صديقته تايلور وارد، ونجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند، في حين إختار المداف ع الأيمن للمنتخب الوطني يوسف عطال نفس الوجهة بأحد الجزر اليونانية أين نشر صوره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام.

وفضل نجم ويست هام الإنجليزي سعيد بن رحمة البقاء بالعاصمة الجزائرية بعد نهاية التربص التحضيري، أين يستمتع بعطلته بفندق الشيراطون بالعاصمة، في حين فضل الثنائي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي قضاء العطلة مع عائلاتهم بوهران.

وإختار لاعب انجي الفرنسي فريد الملالي مدينة “كان” الفرنسية لقضاء عطلته الصيفية حيث نشر صوره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام.