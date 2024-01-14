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الرياضة

بالصور.. لاعبو الخضر يختتمون التحضيرات استعدادا لموقعة أنغولا

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. لاعبو الخضر يختتمون التحضيرات استعدادا لموقعة أنغولا
الخضر
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اختتم لاعبو الخضر، اليوم الأحد، التحضيرات لمواجهة أنغولا في تصفيات كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين، الأمر الذي أسعد كثيرا الناخب الوطني جمال بلماضي بما فيهم الحارس رايس وهاب مبولحي، الذي كان يعاني بعض الشيء من إصابة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووضع الناخب الوطني جمال بلماضي أخر الروتوشات و اللمسات على تشكيلته التي سيعتمد عليها بشكل أساسي في مباراة يوم غد.

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