بالصور.. لاعبو الخضر يدخلون أرضية ميدان حملاوي بوشاح فلسطين

دخل لاعبو الخضر بوشاح علم فلسطين إلى أرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قبل ساعة من انطلاق مباراة الرأس الأخضر.

وكما كان منتظر، برهن الجمهور الجزائري و اللاعبين و الرسميين لتأكيد المساندة المطلقة لأبناء فلسطين و خاصة أبناء غزة.

يحدث هذا، في ظل تجدّد وقوف الجزائريين مع القضية الفلسطيينية منها رفع قائد الخضر رياض محرز العلم الوطني في أغلى مسابقة في العالم وهي رابطة الأبطال، لما كان ينشط في فريق مانشستر سيتي.

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