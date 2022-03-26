بالصور.. لاعبو الخضر يستأنفون التدريبات وسط أجواء مميّزة

عاد لاعبو الخضر إلى أجواء التحضيرات والإستعداد لمواجهة الكاميرون في لقاء الإياب من الدور الفاصل لمونديال قطر.

كما أبرزت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عدد من الصور للاعبين الذين تدربوا بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى وسط أجواء رائعة ومميزة لزملاء القائد رياض محرز.

وسيكون المنتخب الوطني على موعد حسم التأهل إلى المونديال أمام الكاميرون. بعدما فرض منطقه في لقاء الذهاب بالفوز بواحد مقابل صفر بجابوما.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]