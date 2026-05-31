بالصور.. لاعبو “الخضر” يستلهمون أمجاد الثورة قبل المونديال

قام لاعبو وطاقم المنتخب الوطني بزيارة إلى متحف المجاهد بالجزائر العاصمة، في خطوة تحفيزية نظمتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ضمن برنامج التحضيرات لنهائيات كأس العالم.

وتعرّف لاعبو “الخضر”، خلال الزيارة، على مختلف محطات الثورة التحريرية المجيدة. والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والمجاهدون من أجل استقلال الجزائر.

وتلقى زملاء القائد رياض محرز شروحات حول أبرز الأحداث التاريخية التي صنعت أمجاد الأمة الجزائرية.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز الروح الوطنية لدى اللاعبين واستلهام قيم التضحية والإرادة قبل خوض غمار المنافسة العالمية. وتندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التحفيزية التي برمجتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لرفع معنويات اللاعبين. وشحنهم نفسياً قبل السفر إلى هولندا لمواصلة التحضيرات الخاصة بالمونديال.