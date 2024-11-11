بالصور.. لاعبو الخضر يشرعون في الاستعداد لمواجهة غينيا الاستوائية

شرع لاعبو الخضر، اليوم الاثنين، في التحضير لمواجهة غينيا الاستوائية بالمركز التقني بسيدي موسى.

وجرت التدريبات وسط أجواء رائعة ومعنويات عالية قبل مواجهة منتخب غينيا الاستوائية يوم الـ14 نوفمبر بملعب مالابو.

وحضر الحصة اللاعبون الذين التحقوا اليوم تباعاً بمركز سيدي موسى، آخرهم المهاجم أمين شياخة الذي التحق بالمنتخب الوطني خلال الساعات القليلة الماضية.

و من المنتظر أن يمنح الناخب الوطني بيتكوفيش الفرصة للاعبين الشباب والوافدين الجدد خلال مواجهة غينيا الاستوائية التي ستجرى الخميس القادم. باعتبار أن الخضر ضمنوا رسميا تأهلهم إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

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