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الرياضة

بالصور.. لاعبو الخضر يشرعون في التدريبات استعدادا لمواجهة جنوب افريقيا

بقلم عزبز طالبي
بالصور.. لاعبو الخضر يشرعون في التدريبات استعدادا لمواجهة جنوب افريقيا
لاعبو الخضر
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عاد لاعبو الخضر، سهرة اليوم  الأحد، إلى أجواء التحضيرات والاستعدادات للمباراة القادمة التي ستجمعهم بمنتخب جنوب إفريقيا.

و استعد القائد ياسين براهيمي ورفقائه بالمركز التقني بسيدي موسى، تحت انظار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي ينوي الاعتماد على تشكيلة مغايرة تماما للمباراة الأولى التي جمعته ولاعبيه بمنتخب بوليفيا.

كما عرفت الحصة التدريبية غياب غويري الذي غادر تربص الخضر لأسباب عائلية، في حين شهت الحصة التدريبية تواجد المهاجم سعيد بن رحمة الذي يستعد للتواجد أساسيا في مواجهة البافانا بافانا.

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