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الرياضة

بالصور.. لاعبو الخضر يصلون إلى العاصمة السنغالية داكار

بقلم محمد.ل
بالصور.. لاعبو الخضر يصلون إلى العاصمة السنغالية داكار
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حطت طائرة المنتخب الوطني، عصر اليوم الاثنين، بالعاصمة السنغالية “داكار” تحسبا لمواجهة المنتخب المحلي، في مباراة ودية ضمن ختام تربص سبتمبر الجاري.

ويرتقب أن يواجه الخضر منتخب أسود التيرانغا، غدا الثلاثاء، بملعب “عبد الله واد” بداكار، بداية من الساعة 20:00.

وكان رفقاء رياض محرز، قد غادروا مدينة قسنطينة، صبيحة اليوم الاثنين، في رحلة خاصة، على أن يجروا مساء اليوم حصة تدريبية في الملعب الرئيسي لودية الغد، وفي نفس توقيت اللقاء.

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