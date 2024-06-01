بالصور.. لاعبو الخضر يصلون تباعا للمركز التقني بسيدي موسى

يتواصل توافد لاعبو الخضر تباعا للمركز التقني سيدي موسى، اليوم السبت، تحسبا للدخول في التربص التحضيري استعداد لمواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات مونديال 2026.

وبعد التحاق كل من بن رحمة و حاج موسى وغويري وايت نوري إلى مطار هواري بومدين صبيحة اليوم، تواصل التحاق الفوج الثاني في الأمسية، في شاكلة براهيمي، شايبي، بن زية، براهيمي، كداد، بن طالب، حجام، زروقي، ماندي والبقية.

و من المنتظر، آن يشرع اللاعبون في الاستعدادات الجدية للمواجهتين المرتقبتين بالمركز التقني بسيدي موسى بداية من صبيحة الغد، تحسبا لمواجهة الخميس، 6 جوان. التي ستلعب بملعب نيسلون مانديلا بداية من 17:00 سا.