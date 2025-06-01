بالصور.. لاعبو الخضر يصلون سيدي موسى استعدادا لمواجهتي رواندا والسويد
بقلم عزيز طالبي
التحق لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، بالمركز التقني سيدي موسى للشروع في التحضيرات الأولية لمواجهتي رواندا و السويد.
ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عدد من الصور لنجوم الخضر، أبرزهم هشام بودواي و محمد امين عمورة وابراهيم مازة، الذي سيعول عليهم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش في تحقيق الفوز أمام رواندا ومنتخب السويد.
وسيواجه إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن الألماني و رفقاؤه المنتخب الرواندي في مباراة تحضيرية يوم 5 جوان المقبل، انطلاقا من 18:00 سا مساء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، على أن يواجه منتخب السويد في 10 من نفس الشهر بالعاصمة السويدية ستوكهولم بداية من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.
رابط دائم : https://nhar.tv/cK8yg