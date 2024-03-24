بالصور.. لاعبو الخضر يصلون لجامع الجزائر الأعظم لتأدية صلاة العصر

حل لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، بالجامع الجزائر الأعظم، تحسبا لتأدية صلاة العصر.

وقام لاعبو الخضر، ومختلف طواقم المنتخب الوطني فور وصولهم إلى جامع الجزائر الأعظم، بزيارة لمختلف هياكله قبل تأدية الصلاة.

كما إلتقى اللاعبون، العديد من الشخصيات المسؤولة عن جامع الجزائر الأعظم، ومن أبرزهم عميد جامع الجزائر الشيخ مُحمَّد المأمون القَاسميّ الحَسنيّ، وتبادلوا أطراف الحديث معا.