بالصور.. لاعبو الخضر يقومون بجولة صباحية بمقر إقامتهم بـ “دار السلام”

قام لاعبو الخضر بجولة صباحية بمحيط مقر إقامتهم في دار السلام التنزانية عقب وصولهم يوم أمس بعد رحلة شاقة .

كما نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، صور للاعبين وهم يتبادلون أطراف الحديث أثناء المشي وسط فندق “دار السلام سيرينا”.

وسيواجه المدافع عيسى ماندي ورفقائه منتخب تنزانيا، في أول خرجة إفريقية في منافسة تصفيات كأس امم افريقيا 2023 التي ستجري بكوت ديفوار.

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