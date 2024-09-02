بالصور.. لاعبو الخضر يلتحقون بسيدي موسى والتحضيرات تنطلق اليوم

حلّت ظهر اليوم الاثنين، العناصر الوطنية، بمركز سيدي موسى، تحسبا للظهور في تربص مغلق، تحضيرا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

ويستضيف الخضر، غينيا الاستوائية هذا الخميس 5 سبتمبر الجاري، بملعب “ميلود هدفي”، قبل مواجهة ليبيريا، بـ “مونروفيا” يوم الثلاثاء 10 من نفس الشهر. برسم الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات المؤهلة لـ”كان” 2025.

ووصل جميع اللاعبون المعنيون بالمواجهتين، إلى سيدي موسى. وفي مقدمتهم العائدان من جديد الحارس أوكيدجة، والقائد رياض محرز، إلى جانب الوافدين لأول مرة، أمير سعيود ومحمد فارسي.

ويرتقب أن تخوض التشكيلة الوطنية، مساء اليوم الاثنين. أولى الحصص التدريبية في إطار تربص سبتمبر الجاري، على أن يغادر وفد الخضر، نحو مدينة وهران، ليلة المواجهة المقررة هذا الخميس.