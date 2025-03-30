بالصور.. لاعبو الخضر يهنئون الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر

هنأ لاعبو الخضر الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر بالبلدان التي يقيمون بها، اليوم الأحد، على غرار القاطنين بقطر و السعودية و فرنسا.

ونشر عدد من لاعبي الخضر، عدد من الصور لهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي “انستغرام” و”فايسبوك” يهنئون الأمة الإسلامية على المناسبة الدينية، راجيين من الله أن يربط الأفراح بأعياد الجزائريين.

كما نشر قائد الخضر ولاعب الأهلي السعودي رياض محرز، صورة له،عبر “ستوري” خاص له عبر منصة “انستغرام” ليبادل التهاني مع الجميع. على طريقة ستوديو “GHIBLI”.

وتبع رياض محرز عدد من لاعبي الخضر على غرار يوسف عطال و بغداد بونجاح و أدم وناس و وبقية اللاعبين بما فيهم عدلان قديورة.