بالصور.. لاعبو الخضر يواصلون التحضيرات لموقعة بوركينافاسو

يواصل لاعبو الخضر التحضيرات والاستعدادات لمواجهة بوركينافاسو يوم السبت القادم في ثاني مباريات كأس أمم إفريقيا.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت اليوم الأربعاء، على الساعة الثانية بتوقيت بواكي، وهو نفس توقيت المباراة المنتظرة حظور جميع اللاعبين.

كما قاد التدريبات الناخب الوطني جمال بلماضي الذي يستعد للقيام بعدد من التغييرات في مباراة الخيول.

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