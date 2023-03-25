بالصور.. لاعبو الخضر يواصلون التحضيرات لمواجهة النيجر

يواصل لاعبو الخضر التحضيرات للمباراة المرتقبة أمام منتخب النيجر في تونس يوم الاثنين المقبل.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها عبر الموقع الرسمي، أن اللاعب بوعناني ورفاقئه تدربوا اليوم بملحق مركز سيدي موسى قبل التنقل إلى تونس.

وينتظر، أن تواجه الكتيبة الوطنية المنتخب النيجري بملعب رادس، على أمل الفوز و التأهل مباشرة إلى كأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار. بعد وضع خطوة إثر الفوز الكبير الذي حقّق بملعب نيلسون مانديلا سابقا.