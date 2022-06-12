بالصور.. لاعبو الخضر يودعون بن حمودة بطريقتهم الخاصة

حرص لاعبو المنتخب الوطني على توديع لاعب اتحاد العاصمة، بلال بن حمودة، بطريقتهم الخاصة، قبل انطلاق مباراتهم الودية أمام ايران.

وخلال وقوفهم أمام النشضيد الوطني، ظهر أشبال جمال بلماضي، بقميص موحد يحمل صورة الفقيد بن حمودة.

كما طبعت في هذا القميص، عبارة “وداعا بلال لن ننساك”، كما وقفوا دقيقة صمت، ترحما منهم على فقيد كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن جمال بلماضي، أبدى في وقت سابق تأثره الشديد، لوفات لاعب المنتخب المحلي، وفريق اتحاد العاصمة بلال بن حمودة.