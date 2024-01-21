بالصور.. لاعبو الخضر يواصلون الاستعداد لمواجهة موريتانيا

نشر الإتحاد الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عدد من الصور للاعبي الخضر الذين يستعدون للمواجهة المرتقبة الثلاثاء أمام موريتانيا.

و ظهر المهاجم اسلام سليماني و رفقاؤه وهم يستعدون بشكل جدي للمباراة الفاصلة أمام المرابطون، على أمل الفوز بالنقاط الثلاث و التأهل إلى الدور القادم من منافسة كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

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