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الرياضة

بالصور.. لاعبو الخضر يواصلون الاستعداد لمواجهة موريتانيا

بقلم عزبز طالبي
بالصور.. لاعبو الخضر يواصلون الاستعداد لمواجهة موريتانيا
الخضر
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نشر الإتحاد الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عدد من الصور للاعبي الخضر الذين يستعدون للمواجهة المرتقبة الثلاثاء أمام موريتانيا.

و ظهر المهاجم اسلام سليماني و رفقاؤه وهم يستعدون بشكل جدي للمباراة الفاصلة أمام المرابطون، على أمل الفوز بالنقاط الثلاث و التأهل إلى الدور القادم من منافسة كأس أمم إفريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

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