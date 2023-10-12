بالصور.. لاعبو الرأس الأخضر يلتقون نجوم الخضر قبل مواجهتم وديا

شهدت الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني، أمس الأربعاء، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، أجواء أخوية مع لاعبي منتخب الرأس الأخضر.

واغتنم لاعبو منتخب الرأس الأخضر، فرصة تواجدهم بالملعب، رفقة عناصر المنتخب الوطني لخوض حصتهم التدريبية، لملاقاة نجوم الخضر.

وتبادل لاعبو المنتخبان، أطراف الحديث في غرف تغيير الملابس، قبل أخذهم صور تذكارية، أظهرت روح رياضية عالية بين الطرفين.

يذكر أن المنتخب الوطني يواجه وديا، سهرة اليوم الخميس، نظيره من الرأس الأخضر، بملعب “الشهيد حملاوي”.