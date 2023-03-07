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الرياضة

بالصور…لاعبو “السياربي” في جولة خفيفة قبل لقاء المريخ

بقلم محمد. ل
بالصور…لاعبو “السياربي” في جولة خفيفة قبل لقاء المريخ
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خرج لاعبو شباب بلوزداد، ظهر اليوم الثلاثاء، في جولة حول مقر إقامتهم بمدينة عنابة، قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرهم أمام المريخ السوداني.

وقرر المدرب التونسي، نبيل الكوكي، برمجة هذه الخرجة الخفيفة، من أجل رفع الضغط السلبي على أشباله، لاسيما وأن نقاط المباراة ستكون حاسمة، لتحديد مستقبل الفريق في “التشامبينز ليغ”.

يذكر، أن الشباب يستقبل ممثل الكرة السودانية، سهرة اليوم بملعب 19 ماي 56 بعنابة، بداية من الساعة 20:00، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال افريقيا.

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