بالصور.. لاعبو السياربي يحتفلون مع الأنصار ويقومون بلفتة طيبة تجاه مناصر وفي

أهدى لاعبو شباب بلوزداد، التأهل لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، لمناصر وفي توفي مؤخراً، كان حاضراً لمساندة الفريق في مواجهة الترجي.

وقام اللاعبين بالإحتفال مطولا مع الجمهور بعد الفوز ضد الزمالك في الجولة الخامسة لدور المجموعات “تشمبينزليغ”، برصيد 9 نقاط من 5 مواجهات.

كما قام اللاعبون بحمل صورة المناصر الراحل، الذي كان حاضر في مواجهة الترجي التونسي بملعب 5 جويلية وهتفوا مطولا مع الجمهور كتعبير عن فرحتهم بالتأهل.