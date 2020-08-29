بالصور.. لاعبو الشبيبة يخضعون للفحوصات الطبية استعدادا لبداية تربص الفريق

الرياضة
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بالصور.. لاعبو الشبيبة يخضعون للفحوصات الطبية استعدادا لبداية تربص الفريق
بقلم كريم.تيغرمت

تواصل إدارة شبيبة القبائل، استعداداتها لانطلاق تربصها التحضيري، أين شرعت في إجراء الفحوصات الطبية للاعبي الفريق.

وكشفت إدارة الكناري، عن مواصلت الطاقم الطبي للفريق اجراء الفحوص الطبية للاعبين، كجزء من البروتوكول الصحي المسطر.

وأوضح النادي القبائلي، أن فحوصات المعمقة التي يخضع لها جميع لاعبيه، من طرف طبيب الفريق أحمد جاجوة، تأتي كإجراء وقائي من جهة، ولتقييم الحالتهم البدنية من جهة أخرى.

وكشف إدارة شبيبة القبائل، أنه تم تأجيل موعد انطلاق تربص الفريق المقرر ببجاية، إلى غاية الانتهاء من الفحوصات الطبية، وتلقي الضوء الأخضر من طبيب الفريق.


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