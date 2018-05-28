بالصور.. لاعبو الملكي يختتمون إحتفالاتهم بالبيرنانبو

إختتم ريال مدريد إحتفالاته بلقبه ال13 في منافسة رابطة أبطال أوروبا سهرة الأحد بملعب سانتياغو بيرنابيو أمام 82 ألف متفرج.

وصنع لاعبو الفريق الملكي أجواء رائعة مع أنصارهم اللذين تفاعلوا بشكل كبير ومثير مع زملاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنع الأخير الحدث عندما تحدث مع جمهور الميرينغي عبر الميكرفون قائلا:”فخور باللعب في أكبر فريق بالعالم والتتويج بهذا اللقب الغالي”.

وحضر الإحتفالات التي أقيمت بالبيرنابيو أيضا فريق ريال مدريد لكرة السلة الذي توج أيضا بمنافسة دوري أبطال أوروبا منذ أيام.