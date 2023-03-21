بالصور.. لاعبو المنتخب الأولمبي يواصلون الاستعداد لمواجهة غانا

يواصل المنتخب الوطني الأولمبي استعداداته للمباراة المقبلة أمام المنتخب الغاني الجمعة المقبل بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المدرب نور الدين ولد علي قسّم لاعبيه إلى عدد من الأفواج، بعد وصول كل من بقرار ودوغفال الذين شاركوا في الحصة التدريبية الصباحية.

كما أكّدت “الفاف” أن العنصر الهجومي تولّى مهمته المدرب ولد علي، فيما تولّى جمال مصباح الشق الدفاعي.

إلى جانب ذلك، تكفّل الحارس محمد بن حمو بالحراس. فيما تكفّل ولد علي بالحصة التدريبية الأخيرة بعد الظهر التي قسّم فيها لاعبيه إلى مجموعات.

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