بالصور.. لاعبو المنتخب المحلي يكتشفون ملعب براقي في حصة تدريبية

يواصل المنتخب الوطني المحلي، تحضيراته ضمن تربصهم الجاري، تحسبا لوديتي موريتانيا، والسننغال، استعدادا لمنافسة الشان.

وأجرى أشبال الناخب المحلي مجيد بوقرة، صباح أمس الثلاثاء، حصة تدريبية بملعب الجديد ببراقي، وهي أول حصة تدريبية يحتضنها هذا الملعب.

كما استغل لاعبو المنتخب المحلي هذه الفرصة للوقوف على مدى جاهزية هذا الملعب، لاحتضان مبارياتهم ضمن منافسة “الشان”.

وطارت بعثة المنتخب المحلي عشية أمس الثلاثاء، باتجاه مدينة عنابة، لخوض مباراتهم التحضيرية أمام موريتانيا والمقررة اليوم الأربعاء.