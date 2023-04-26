بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يستعدون لموقعة الصومال

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة حصة تدريبية تحسبا لمواجهة الصومال في أولى مباريات في كأس أمم إفريقيا.

و تواجد 26 لاعبا معنيا بالمشاركة في الطبعة الحالية، الذين يسعون لتشريف الراية الوطنية ولما لا التتويج بهذه الطبعة التي ستجري بمختلف الملاعب الجزائرية.

وأجرى المدافع بن يدر ورفقائه الاستعدادات تحت إشراف المدرب ارزقي رمان، المعوّل على خبرته الكبيرة.

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