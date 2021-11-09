بالصور.. لاعبو  المنتخب الوطني يجرون أول حصة تدريبية بملعب القاهرة الدولي

شرع لاعبو المنتخب الوطني في التحضيرات لمباراة جيبوتي الجمعة ضمن تصفيات مونديال قطر في ملعب القاهرة الدولي بمصر.

وأجرى زملاء القائد محرز أول حصة تدريبية بالأراضي المصرية.

الحصة التي جرت مساء أول أمس عرفت تواجد كل اللاعبين باستثاء عطال الذي أصيب مع نيس في أخر مباراة له في الليغ 1.

وجرت التدريبات وسط أجواء ومعنويات مرتفعة بالملعب الذي شهد فوز الكتيبة الوطنية بكأس أمم افريقيا 2019.

كما عاد المنتخب الوطني إلى إستاد القاهرة بعد أخر مباراة له أجراها يوم 19 جويلية 2019. وهو اليوم الذي شهد التتويج بـ “التاج” الإفريقي بهدف بونجاح.

يذكر، أن “الفاف” رحبت بعودة اللاعب أدم وناس إلى الخضر. كما وضعت صورة له على جدارها على “الفايسبوك”، مشيرة إلى أن الوقت حان لأخذ مكانته الأساسية في كتيبة بلماضي وعنونت “مرحبا ادم وناس”.

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