بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني يحتفلون مع أبنائهم بالتتويج بكأس العرب

إحتفل لاعبو المنتخب الوطني بالتتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية رفقة أبنائهم بملعب البيت عقب الفوز المحقق أمام المنتخب التونسي.

وجلب يوسف بلايلي، سفيان بن دبكة، جمال بن العمري، ومهدي تاهرات، بالإضافة إلى الناخب الوطني مجيد بوقرة أبنائهم إلى ملعب البيت للإحتفال باللقب العربي.

وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 2-0 في نهائي مثير أمام المنتخب التونسي في ختام منافسة كأس العالم للمنتخبات العربية المقامة فق قطر.