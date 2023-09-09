بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني يرسمون الابتسامة في وجوه الأطفل المرضى

قام تعداد المنتخب الوطني لكرة الدقدم، اليوم السبت، بمبادرة طيبة، اتجاه الأطفال المرضى، على هامش تربصهم التحضيري.

واستقبلت العناصر الوطنية، أمسية اليوم، بملعب “الشهيد حملاوي”، أطفال قسنطينة من مرضى التليف الكيسي.

ونشر الصفحة الرسمية للفاف، صور القائد رياض محرز، ورفقائه، اهداء هؤلاء الأطفال، توقيعاتهم، بالإضافة لأخذ صور تذكارية معهم.

وتأتي هذه المباردرة من عناصر المنتخب الوطني، على هامش تحضيراتهم للمباراة الودية التي ستجمعهم بمنتخب السنغال يوم الثلاثاء المقبل.