بالصور..لاعبو المنتخب الوطني يصلون لمركز سيدي موسى قبل الإقلاع لقسنطينة
بقلم فيصل زيان بوزيان
إلتحقت عناصر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية، قبل الإقلاع لولاية قسنطينة لخوض تربص تحضيري.
الذي تتخلله مواجهتي تنزانيا برسم الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا بتاريخ 7 سبتمبر ومواجهة السنغال وديا بالعاصمة داكار يوم 12 سبتمبر.
ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر الفايسبوك، صور لوصول اللاعبين لمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، ورحب باللاعبين بكتابة:”سعداء برؤية محاربي الصحراء من جديد”.
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