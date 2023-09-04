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الرياضة

بالصور..لاعبو المنتخب الوطني يصلون لمركز سيدي موسى قبل الإقلاع لقسنطينة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور..لاعبو المنتخب الوطني يصلون لمركز سيدي موسى قبل الإقلاع لقسنطينة
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إلتحقت عناصر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية، قبل الإقلاع لولاية قسنطينة لخوض تربص تحضيري.

الذي تتخلله مواجهتي تنزانيا برسم الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا بتاريخ 7 سبتمبر ومواجهة السنغال وديا بالعاصمة داكار يوم 12 سبتمبر.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر الفايسبوك، صور لوصول اللاعبين لمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، ورحب باللاعبين بكتابة:”سعداء برؤية محاربي الصحراء من جديد”.

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رابط دائم : https://nhar.tv/jUUVa
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