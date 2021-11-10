بالصور ..لاعبو المنتخب الوطني يقومون بنزهة استرخائية بالقاهرة

قام لاعبو المنتخب الوطني بجولة حول أرجاء الفندق الذين يقيمون به، في العاصمة المصرية القاهرة قصد الترويح عن أنفسهم.

كما قامت كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي بجولة استرخائية للتركيز جيدا والحديث بين اللاعبين بطريقة عفوية عن مباراة جيبوتي الجمعة.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيواجه جيبوتي الجمعة بداية من الساعة 14:00 بالتوقيت الجزائري.

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كشفت صحيفة “سبورت” السعودية عن إستعداد عملاق الأندية في الرياض للعب الورقة المالية للظفر بخدمات الدولي اسلام سليماني.

وقالت أن نادي النصر يجهز عرضا خياليا للظفر بخدمات مهاجم الخضر في فترة الإنتقالات الشتوية بداية من جانفي المقبل.

كما قالت أن النادي الملقب بـ “العالمي” يدرس إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 34 عام لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم حمد الله لا سيما مع تراجع نتائج الفريق.

في سياق منفصل، رشّح الإعلام الفرنسي مشاركة سليماني أساسيا أمام المضيف رين سهرة اليوم بداية من الـ 20:45 سا.

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