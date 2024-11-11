بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني يلتحقون بتربص سيدي موسى

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل التحاق لاعبي المنتخب الوطني بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، بالعاصمة.

وقالت الفاف، عبر موقعها الرسمي، إن لاعبي المنتخب الوطني دخلوا في تربص مغلق تحسباً لآخر مواجهتين من تصفيات كأس أمم افريقيا 2025. الأولى أمام غينيا الاستوائية يوم الـ14 نوفمبر الجاري بـ مالابو، والثانية ضد ليبيريا يوم الـ17 من الشهر نفسه بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

ونشرت الفاف صوراً لالتحاق 17 لاعبا بمركز سيدي موسى، ويتعلق الأمر بكل من شايبي، محرز، بن سبعيني، زرقان، توغاي، مداني، حجام، عطال، بن زية، ماندي، أوكيدجة، آيت نوري، بن رحمة وغويري، في انتظار التحاق بقية اللاعبين.

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