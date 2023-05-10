بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني يودّعون الكان بالدموع

أجهش لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بالبكاء والدموع بعد إعلان حكم المباراة نهاية اللقاء الذي أعقبه الإقصاء المر.

وعرفت نهاية المباراة، تجاوب الأنصار مع اللاعبين الذي بكوا بشدّة وحرقة، كما التقى أغلبهم بالأولياء الذين كانوا حاضرين في المدرجات وفي المنصة الشرفية.

إلى جانب ذلك، قام المدرب ارزقي رمان بلعب دوره بالتواصل مع أشباله بطريقته الخاصة لرفع معنوياتهم التي كانت في الحضيض.

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