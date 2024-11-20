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الرياضة

بالصور.. لاعبو المولودية في جولة استرخائية قبل الداربي

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. لاعبو المولودية في جولة استرخائية قبل الداربي
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خرج لاعبو مولودية الجزائر، ظهر اليوم الأربعاء، في جولة استرخائية، قبل الداربي المثير. المرتقب مساء أمام شباب بلوزداد.

وقرر المدرب الفرنسي، أمير باتريس بوميل. برمجة جولة استرخائية داخل مركز التدريبات الخاص بالفريق “بابا حمود” بزرالدة، بهدف التخلص من الضغط السلبي.

وسيكون ملعب 5 جويلية 62، سهرة اليوم الأربعاء، على موعد مع احتضان الداربي الذي يعد بالكثير من الإثارة والندية، بداية من الساعة 20:00، في قمّة مقدمة عن الجولة الـ 10.

ويحتل العميد صدارة الترتيب مناصفة مع اتحاد العاصمة، بـ 16 نقطة، وبسجل خالٍ من الهزائم للفريقين، بينما يعاني الشباب من أزمة نتائج. بحصده 7 نقاط فقط من 7 لقاءات (لقاءين متأخرين) بواقع 4 تعادلات وهزيمتين وفوز وحيد.

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رابط دائم : https://nhar.tv/tNwog
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