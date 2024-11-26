بالصور.. لاعبو المولودية في جولة خفيفة قبل مواجهة مازيمبي

برمج المسؤول الأول على العارضة الفنية لمولودية الجزائر، باتريس أمير بوميل، صبيحة اليوم الثلاثاء، جولة خفيفة بفندق إقامة الفريق بمدينة “لوبومباشي” الكونغولية.

ويحل العميد، ظهر اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، ضيفا ثقيلا على العملاق “تي بي مازيمبي” في افتتاح لقاءات المجموعة الأولى لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشرت إدارة المولودية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورا. للجولة التي خرج فيها رفقاء آندي ديلور، قبل سويعات عن المواجهة الصعبة أمام مازيمبي.

وعاش أشبال أمير بوميل، أسبوعا صعبا، بسبب الهزيمة الأخيرة في الداربي أمام شباب بلوزداد. بثلاثية لهدف، الأمر الذي جعل الفرنسي يركز كثيرا على الجانب النفسي، في تحضيرات الفريق الخاصة بالخرجة الإفريقية.