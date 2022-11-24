بالصور.. لاعبو اليابان يتركون غرف تغيير الملابس في ابهى حلة

صنع لاعبو المنتخب الياباني أمس الأربعاء، الحدث بعد الفوز ضد المنتخب الألماني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ضمن فعاليات كأس العالم.

فبعد نهاية اللقاء، قام لاعبي المنتخب الياباني بتنظيف غرف حفظ الملابس نظيفة، كما تركوا رسالة شكر للقائمين على تنظيم مباريات المونديال.

وبالإضافة لهذا، قام كذلك الجمهور الياباني الذي حضر اللقاء لتشجيع منتخب بلاده بتنظيف مدرجات الملعب بعد نهاية اللقاء التاريخي ضد ألمانيا.

كما أشاد الحساب الرسمي للفيفا بخرجة لاعبو اليابان الحضارية، وغرد على تويتر أمس الأربعاء بعد اللقاء:”بعد فوز تاريخي على ألمانيا في كأس العالم”.

وأضاف حساب الفيفا:”قام مشجعو اليابان بتنظيف القمامة في الملعب ، بينما غادر اللاعبين غرف حفظ الملابس وتركوها على هذا النحو النظيف”.