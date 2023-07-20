بالصور.. لاعبو بلوزداد يؤدون مناسك العمرة قبل دخولهم غمار البطولة العربية

استغلت بعثة فريق شباب بلوزداد، تواجدها بالسعودية، لتأدية مناسك العمرة، قبل مباشرتهم غمار منافسة البطولة العربية للأندية.

وظهر لاعبو شباب بلوزداد، من البقاع المقدسة، في صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تأديتهم مناسك العمرة.

ومن المقرر أن يدشن بطل الجزائر، مشواره ضمن هذه المنافسة العربية بمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم 28 جويلية الجاري.

كما سيواجه النادي البلوزدادي، ضمن مجموعته الثانية في البطولة العربية للأندية كل من الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.