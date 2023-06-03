بالصور.. لاعبو سوسطارة ينالون التاج الإفريقي وسط فرحة عارمة

منح رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبيه الكأس الإفريقية للاعبي سوسطارة الذين احتفلوا بها كثيرا.

وعرفت اللحظة التاريخية، تواجد والد المرحوم بلال بن حمودة في منصة التتويج، الذي خلف ابنه الذي وفته المنية سابقا.

كما تواجد الحارس محمد لمين زيماموش الذي يعتبر أقدم اللاعبين في الفريق العاصمي الذي حسم اللقب لصالحه وسط فرحة كبيرة.

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