بالصور.. لاعبو شباب بلوزداد يجرون أول حصة تدريبية في مصر

شرع نادي شباب بلوزداد في التحضيرات الجدية. لدى وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى الإسكندرية في مصر بعد حجز إقامتهم في فندق راديسون.

وأجرى لاعبو شباب بلوزداد، مساء اليوم بالملعب التابع لفندق “راديسون” الاستعدادات لمواجهة الأهلي المصري وسط معنويات مرتفعة. الجمعة القادم، ضمن دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى المدرب ماركوس باكيتا ولاعبيه، لمباغتة نادي القرن، والعودة بالنقاط الثلاث، بعد الخيبة القاسية التي مني بها رفقاء كداد أمام ميديامار.

كما يسعى الحارس رايس وهاب مبولحي ورفقائه لحسم الفوز لا غير. لتفادي الدخول في حسابات معقدة قصد شق طريق التأهل إلى الدور المقبل.

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