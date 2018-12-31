بالصور..لاعبو شباب بلوزداد يزورون الأطفال المرضى بمستشفى مصطفى باشا

زار لاعبو شباب بلوزداد، ظهيرة اليوم، مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي، مصطفى باشا، بالعاصمة، وذلك للتضامن مع الأطفال المرضى بالسرطان ورفع معنوياتهم، فضلا عن الوقوف معهم.

في مبادرة إنسانية لاقت الإستحسان والترحاب من طرف الموظفين بالمستشفى والأطفال المرضى، حيث نظم مجمع “مادار”، مالك غالية أسهم النادي البلوزدادية، زيارة المجاملة.

وحضر هذه الزيارة، 4 لاعبين ويتعلق الأمر بكل من نساخ، سيدريك، كداد وسالمي إضافة إلى أعضاء الطاقم الطبي.

هذا ومنح لاعبو الشباب للأطفال المرضى، أوشحة وقبعات خاصة تحمل ألوان النادي وهدايا متمثلة في ألعاب إلكترونية، كما التقطوا معهم العديد من الصوّر في خطوة أدخلت الفرح والسرور في قلوب الأطفال.