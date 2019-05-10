بالصور.. لاعبو شبيبة القبائل يساهمون في إفطار الصائمين بمطاعم الرحمة

يساهم لاعبو شبيبة القبائل، في تقديم يد المساعدة خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال المساهمة في إفطار الصائمين بمطاعم الرحمة.

وحرصت إدارة شبيبة القبائل، رفقة ممولي النادي على المساهمة هذه السنة في إفطار عابري السبيل من الصائمين، بالتعاون مع جمعية “جاك الخير”.

ومن جهتهم ساهم لاعبو الفريق، على غرار، شتي، تيزي بوعلي، وغيرهم في هذه المبادرة، بالمشاركة في تحضير المأكولات، وتوزيعها على الصائمين.

وستستمر هذه المباردة طيلة شهر رمضان، أين سيتناوب لاعبو شبيبة القبائل، في تقديم المساعدة، الواحد تلوى الآخر.