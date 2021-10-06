بالصور.. لاعبو غينيا بيساو يدخلون المُستشفى بعد تسممهم في المغرب

تعرض لاعبو منتخب غينيا بيساو، لحالات تسمم غذائي وإسهال شديد، في المغرب، وذلك ساعات قبل مُلاقاتهم لأصحاب الضيافة في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المونديالية.

وانتقل اللاعبون المُتعرضون للتسمم وبشكل عاجل للمُستشفى، من أجل تلقي العلاج، في سيناريو غريب لا يحدث سوى في القارة السمراء، خاصة وأن مثل هكذا أحداث يكون فيها الطرف المُستقبل هو المتهم الأول.

وتُشير العديد من المصادر الغانية الى إمكانية تقديم طلب بتأجيل مُباراتهم أمام أسود الأطلس، باعتبار أن اللاعبين غير قادرين على المُشاركة في المواجهة بصفة طبيعية.