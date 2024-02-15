بالصور ..لاعبو مولودية البيض يحتجون بترك القمصان على أرضية الميدان

احتج لاعبو مولودية البيض بطريقتهم الخاصة بعد المباراة التي جمعتهم بفريق وفاق سطيف التي فازوا بها بثلاثية كاملة.

واحتج لاعبو البيض بطريقتهم الخاصة بترك القمصان على الأرضية بعد نهاية المباراة مباشرة، و هي الطريقة التي نقلها الصفحة الرسمية للفريق على “الفايسبوك” حيث قالت “دون تعليق”.

وكان الفريق قد قدم مباراة في القمة بعد الإطاحة بالوفاق السطايفي بالأداء و النتيجة في مفاجأة من العيار الثقيل.

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