بالصور.. لاعبو مولودية الجزائر يحتفلون باليوم العالمي للطفولة

قام لاعبو مولودية الجزائر والمسيّرين بزيارة قسم الأطفال في مستشفى لمين دباغين بباب الواد لتوزيع الهدايا على مرضى السرطان.

ووصفت إدارة فريق مولودية الجزائرية بخطوة المسؤولين عن النادي اتجاه الأطفال بـ “أبطال محاربي السرطان”.

كما نشرت إدارة الفريق العاصمي عدد من الصور لنجوم الفريق وبعض الأطفال المرضى داخل المستشفى وخارجه.

واستغل المدرب باتريس بوميل ولاعبيه فرصة اليوم العالمي للطفولة للقيام بالخطوة الإنسانية التي لاقت رواجا وتفاعلا كبيرا من قبل الأنصار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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