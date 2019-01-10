بالصور.. لاعبو “نادي تقرت” يحتجون ويرفضون التنقل لمواجهة نجم القليعة

إحتج لاعبو وطاقم الفريق الرياضي لبلدية تقرت داخل مقر الولاية المنتدبة جراء الأزمة المالية الخانقة وإدارة الظهر من كل الجهات الرسمية.

أين رفض لاعبو النادي الرياضي لبلدية تقرت التنقل للعب مقابلة نجم القليعة وهو الأمر الذي سيعصف بالفريق في حالة مقاطعة المقابلة و الخسارة على البساط.

والتي ستزيح إسم النادي من جميع المنافسات وإسقاطه إلى القسم ما قبل الشرفي، وهو الوضع الذي آل إليه فرع كرة اليد قبل أيام بعد الخسارة على البساط و عدم التنقل.

ودخل الوالي المنتدب في مفاوضات مع أسرة النادي من أجل إيجاد حل مستعجل لإقناعهم بالعدول عن قرارهم.

للإشارة فإن ذات النادي أمضى عقد تمويلي مع شركة سوناطراك لكن ذلك لم يرى النور منذ أشهر .